Анчелотти: Лэмпард отлично проявляет себя в роли тренера, жду того же Терри

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти ожидает, что Джон Терри пойдет по стопам Фрэнка Лэмпарда и тоже станет главным тренером.

Анчелотти довелось тренировать "Челси" с 2009 по 2011 год, когда Лэмпард и Терри были в его команде, выигрывавшей Премьер-Лигу.

Сейчас уже Лэмпард возглавляет "Челси", тогда как Терри трудится ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле". Однако Анчелотти убежден, что скоро Джон тоже попробует себя в качестве самостоятельного специалиста.