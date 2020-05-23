Виллиан: Мне будет сложно остаться в Челси

Вингер Виллиан подтвердил, что ожидает своего ухода из "Челси" по окончании сезона.

"Это сложная ситуация, потому что "Челси" предложил мне контракт на два года, и они не собираются менять свое предложение. Я же сказал, что хочу на три года.

Из-за этого ситуация сложная. Я правда не знаю, смогу ли остаться. Моя цель — продолжать работать, сосредоточившись на концовке сезона и помогая "Челси" выигрывать матчи.

Я не забиваю себе голову посторонними мыслями и сосредоточен на остатке сезона. Думаю, мне будет сложно остаться. Давайте посмотрим, что случится", — цитирует Виллиана Evening Standard.