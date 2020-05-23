  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гиггз: Не хочу пока сравнивать Фернандеша с ван Перси и Кантона, но он очень повлиял на МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гиггз: Не хочу пока сравнивать Фернандеша с ван Перси и Кантона, но он очень повлиял на МЮ

Англия
(1 голосов)

Валлиец лестно отозвался об португальском полузащитнике

Гиггз: Не хочу пока сравнивать Фернандеша с ван Перси и Кантона, но он очень повлиял на МЮ
Новина українською

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мыслями насчет хавбека "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

"Жаль, что пришлось приостановить сезон, поскольку мы набрали ход перед этим. Когда Оле Сульшер только начинал работу во главе "Юнайтед", команда просто летела, затем случился трудный отрезок, а потом у нас начался хороший период. Однако, как я уже говорил ранее, футболисты, которых он получил в свое распоряжение, весьма впечатлили.

Они сделали команду лучше, и в раздевалке стало лучше, и что касается Фернандеша, конечно же, в разные годы мы наблюдали, какой эффект может порой производить один игрок. Речь о Кантона, о ван Перси… И я пока не сопоставляю Бруну с ними, но он сделал так, что другие футболисты заиграли лучше, все прибавили. Я по-прежнему считаю, что нам нужно подписать еще четыре-пять игроков, но мы определенно движемся в верном направлении", – рассказал Райан Гиггз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Робин ван Перси Райан Гиггз Эрик Кантона Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...