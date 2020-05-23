Гиггз: Не хочу пока сравнивать Фернандеша с ван Перси и Кантона, но он очень повлиял на МЮ

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мыслями насчет хавбека "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

"Жаль, что пришлось приостановить сезон, поскольку мы набрали ход перед этим. Когда Оле Сульшер только начинал работу во главе "Юнайтед", команда просто летела, затем случился трудный отрезок, а потом у нас начался хороший период. Однако, как я уже говорил ранее, футболисты, которых он получил в свое распоряжение, весьма впечатлили.

Они сделали команду лучше, и в раздевалке стало лучше, и что касается Фернандеша, конечно же, в разные годы мы наблюдали, какой эффект может порой производить один игрок. Речь о Кантона, о ван Перси… И я пока не сопоставляю Бруну с ними, но он сделал так, что другие футболисты заиграли лучше, все прибавили. Я по-прежнему считаю, что нам нужно подписать еще четыре-пять игроков, но мы определенно движемся в верном направлении", – рассказал Райан Гиггз.