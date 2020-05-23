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Арсен Венгер: Я всегда говорил, что из Арсенала уйду навсегда. Я принял именно такое решение
Французский специалист опроверг информацию о своем возвращении в "Арсенал"
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слухи о его возможном возвращении в стан "канониров".
"Я всегда говорил себе, что из "Арсенала" я уйду навсегда. Я принял именно такое решение.
Я руководил командой в 1 235 встречах. У меня были и славные, и скверные времена, но мы всегда старались защищать ценности клуба. Полагаю, нам это удалось", – рассказал Арсен Венгер для BeIN Sports.
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Источник:Goal.com
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