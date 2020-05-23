Арсен Венгер: Я всегда говорил, что из Арсенала уйду навсегда. Я принял именно такое решение

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слухи о его возможном возвращении в стан "канониров".

"Я всегда говорил себе, что из "Арсенала" я уйду навсегда. Я принял именно такое решение.

Я руководил командой в 1 235 встречах. У меня были и славные, и скверные времена, но мы всегда старались защищать ценности клуба. Полагаю, нам это удалось", – рассказал Арсен Венгер для BeIN Sports.