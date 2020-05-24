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В АПЛ отказались от идеи доиграть сезон на нейтральных полях
Это позволило бы избежать потенциального скопления фанатов у стадиона
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс подтвердил, что клубы отказались от идеи насчет нейтральных полей.
Эта идея была озвучена правительством Британии в целях избежать скопления фанатов у стадионов.
"Мы хотим доиграть сезон на домашних и выездных площадках, насколько это возможно. Мы разговариваем с властями насчет этого.
Убежден, мы также сможем уговорить фанатов не собираться снаружи футбольных стадионов или у кого-либо дома для просмотра футбольных матчей вразрез с введенными правительством ограничениями", — цитирует Мастерса BBC.