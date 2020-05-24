В АПЛ отказались от идеи доиграть сезон на нейтральных полях

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс подтвердил, что клубы отказались от идеи насчет нейтральных полей.

Эта идея была озвучена правительством Британии в целях избежать скопления фанатов у стадионов.

"Мы хотим доиграть сезон на домашних и выездных площадках, насколько это возможно. Мы разговариваем с властями насчет этого.

Убежден, мы также сможем уговорить фанатов не собираться снаружи футбольных стадионов или у кого-либо дома для просмотра футбольных матчей вразрез с введенными правительством ограничениями", — цитирует Мастерса BBC.