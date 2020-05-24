Баллак: Ван Дейку повезло, что сейчас в АПЛ не играют Дрогба, Руни и Ван Перси

Экс-игрок "Челси" Михаэль Баллак считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк переоценен из-за отсутствия грозных соперников среди нападающих.

С момента перехода в "Ливерпуль" в январе 2018 Ван Дейк является практически эталоном центрального защитника, помогая "красным" претендовать на главные награды на европейской и внутренней аренах. Однако у Баллака есть своя версия того, почему все так восхищаются Виргилом.

"Виргилу Ван Дейку очень повезло, что он играет в эру, когда нет Дрогба, Лэмпарда, Ширера, Анри, Руни, Ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты в Премьер-Лиге. Неудивительно, что его считают лучшим защитником в лиге", — цитирует Баллака Daily Mirror.

Ван Дейк сыграл за "Ливерпуль" 113 матчей, в которых забил 11 голов. К команде Клоппа он перешел из "Саутгемптона" за 85 млн евро.