  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Баллак: Ван Дейку повезло, что сейчас в АПЛ не играют Дрогба, Руни и Ван Перси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баллак: Ван Дейку повезло, что сейчас в АПЛ не играют Дрогба, Руни и Ван Перси

Англия
(1 голосов)

Михаэль высказался об игре лучшего ЦЗ АПЛ

Баллак: Ван Дейку повезло, что сейчас в АПЛ не играют Дрогба, Руни и Ван Перси
Новина українською

Экс-игрок "Челси" Михаэль Баллак считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк переоценен из-за отсутствия грозных соперников среди нападающих.

С момента перехода в "Ливерпуль" в январе 2018 Ван Дейк является практически эталоном центрального защитника, помогая "красным" претендовать на главные награды на европейской и внутренней аренах. Однако у Баллака есть своя версия того, почему все так восхищаются Виргилом.

"Виргилу Ван Дейку очень повезло, что он играет в эру, когда нет Дрогба, Лэмпарда, Ширера, Анри, Руни, Ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты в Премьер-Лиге. Неудивительно, что его считают лучшим защитником в лиге", — цитирует Баллака Daily Mirror.

Читайте также"Он не лучший защитник в истории АПЛ". Легендарный игрок Ливерпуля оценил Ван Дейка

Ван Дейк сыграл за "Ливерпуль" 113 матчей, в которых забил 11 голов. К команде Клоппа он перешел из "Саутгемптона" за 85 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаэль Баллак Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...