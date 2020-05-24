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В АПЛ выявлены еще два случая заражения коронавирусом

Англия
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Повторная проверка обнаружила еще двоих больных

В АПЛ выявлены еще два случая заражения коронавирусом
Новина українською

Второй раунд тестирования игроков и персонала клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил два положительных результата.

Напомним, первые 748 тестов на COVID-19 клубы Премьер-Лиги сдали прошлый уикенд. Из них шесть оказались положительными, включая ассистента главного тренера "Бернли" Яна Воана и защитника "Уотфорда" Эдриана Мариаппу.

Во вторник, четверг и пятницу — то есть в период бесконтактных тренировок — было сделано еще 996 тестов, а лимит на каждый клуб увеличился с 40 до 50.

Как сообщает BBC, на сей раз положительными оказались два результата, и теперь эти двое людей будут изолированы на семь дней. Известно лишь то, что они относятся к двум различным клубам.

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В статье: коронавирус
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