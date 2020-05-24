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Агуэро не покинет Сити даже в случае исключения клуба из ЛЧ

Англия
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Кун намерен отработать контракт до конца

Агуэро не покинет Сити даже в случае исключения клуба из ЛЧ
Новина українською

Агент нападающего Серхио Агуэро заверил, что его клиент не покинет "Манчестер Сити" до истечения своего контракта.

Контракт Агуэро с "Сити" истекает в следующем году, однако в последнее время ходят слухи, что Серхио, учитывая возможное исключение "горожан" из Лиги Чемпионов, может решиться на смену клуба уже грядущим летом.

31-летнего аргентинца сватали в "Интер", "Реал" и назад в "Индепендьенте", однако агент Эрнан Регера уверяет, что сезон 2020/21 Агуэро проведет в "Сити".

"У Серхио есть контракт с "Манчестер Сити" до июня 2021. Нет никаких шансов, что он уйдет из клуба досрочно, а что будет дальше, покажет время.

Разговаривал ли я с "Интером"? Нет, и на то простая причина. Агуэро абсолютно счастлив в "Манчестер Сити", и у него нет намерений сменить команду", — сообщил Регера FcInterNews.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия)
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