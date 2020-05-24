Агуэро не покинет Сити даже в случае исключения клуба из ЛЧ

Агент нападающего Серхио Агуэро заверил, что его клиент не покинет "Манчестер Сити" до истечения своего контракта.

Контракт Агуэро с "Сити" истекает в следующем году, однако в последнее время ходят слухи, что Серхио, учитывая возможное исключение "горожан" из Лиги Чемпионов, может решиться на смену клуба уже грядущим летом.

31-летнего аргентинца сватали в "Интер", "Реал" и назад в "Индепендьенте", однако агент Эрнан Регера уверяет, что сезон 2020/21 Агуэро проведет в "Сити".