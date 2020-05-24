  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Давид Луис: Хочу закончить карьеру в Бенфике
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давид Луис: Хочу закончить карьеру в Бенфике

Англия
(1 голосов)

33-летний ветеран намерен вернуться к "орлам"

Давид Луис: Хочу закончить карьеру в Бенфике
Новина українською

Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что намерен закончить карьеру в "Бенфике".

"Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру в "Бенфике". В футболе все меняется. То, что сегодня является правдой, завтра становится ложью, но мои чувства неизменны. Я люблю "Бенфику". Моя мечта – выйти в ее цветах на поле "Эштадиу да Луш".

Ради всего этого я живу, я чувствую, что значит "Бенфика" в моей жизни. Она больше чем любой игрок", – сказал Луис официальному сайту "Бенфики".

Контракт Луиса с "Арсеналом" рассчитан до 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...