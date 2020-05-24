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Давид Луис: Хочу закончить карьеру в Бенфике
33-летний ветеран намерен вернуться к "орлам"
Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что намерен закончить карьеру в "Бенфике".
"Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру в "Бенфике". В футболе все меняется. То, что сегодня является правдой, завтра становится ложью, но мои чувства неизменны. Я люблю "Бенфику". Моя мечта – выйти в ее цветах на поле "Эштадиу да Луш".
Ради всего этого я живу, я чувствую, что значит "Бенфика" в моей жизни. Она больше чем любой игрок", – сказал Луис официальному сайту "Бенфики".
Контракт Луиса с "Арсеналом" рассчитан до 2021 года.