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У игрока Борнмута выявлен коронавирус

Англия
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Имя игрока решили не оглашать

У игрока Борнмута выявлен коронавирус
Новина українською

"Борнмут" подтвердил, что один неназванный игрок "вишенок" сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдали 996 тестов на COVID-19, и два результата оказались положительными.

Премьер-Лига не стала раскрывать их имена, лишь уточнив, что два этих случая приходятся на различные клубы. Одним из них оказался футболист "Борнмута".

В соответствии с протоколом безопасности Премьер-Лиги заболевший коронавирусом футболист будет изолирован на семь дней, после чего еще раз сдаст тест.

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В статье: Борнмут (Англия) коронавирус
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