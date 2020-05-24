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У игрока Борнмута выявлен коронавирус
Имя игрока решили не оглашать
"Борнмут" подтвердил, что один неназванный игрок "вишенок" сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдали 996 тестов на COVID-19, и два результата оказались положительными.
Премьер-Лига не стала раскрывать их имена, лишь уточнив, что два этих случая приходятся на различные клубы. Одним из них оказался футболист "Борнмута".
В соответствии с протоколом безопасности Премьер-Лиги заболевший коронавирусом футболист будет изолирован на семь дней, после чего еще раз сдаст тест.