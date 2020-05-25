Стало известно, когда клубы АПЛ проголосуют за возобновление полноценных тренировок

На Туманном Альбионе сделали очередной шаг к возобновлению текущей футбольной кампании, которая была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. По информации Sky Sports, правительство Великобритании даст АПЛ разрешение на возобновления клубами полноценных контактных тренировок в группах.

Сообщается, что уже разработан специальный протокол, чтобы проводить сессии в строго контролируемых условиях. Уже в среду, 27 мая, боссы клубов АПЛ будут голосовать за возобновление тренировок.

В четверг они встретятся еще раз, чтобы более подробно обсудить детали возвращения команд на стадионы, а также сроки сезона.