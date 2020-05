Самая критическая неделя для АПЛ. Новые проблемы рестарта и повторные тесты игроков

Английская Премьер-лига сталкивается с "самой критической неделей на данном этапе". Когда речь заходит о возможном перезапуске чемпионата, планы возобновления тренировок висят "на волоске", уверены в SkySports.

Игроки вернулись к занятиям в небольших группах, но в среду клубы АПЛ должны проголосовать за контактную полноценную подготовку. Также решение затем должно одобрить правительство Великобритании.

В субботу сообщили о двух новых положительных тестах – всего их восемь из 1744 проведенных в первых двух циклах. Дополнительные тесты футболистов должны состояться в понедельник и вторник перед решающим собранием акционеров.

Специальные эксперты высказались о шансах возобновления сезона в июне месяце. Джейсон Берт - главный футбольный корреспондент The Telegraph, Шон Кастис - руководитель спортивного отдела The Sun и спортивный обозреватель The Times Элисон Радд присоединились к Джеффу Шривзу, чтобы обсудить последние проблемы в английской Премьер-лиге.

Юрген Клопп говорил, что у его игроков есть выбор: вернуться на тренировку или пропустить ее, если игроки не чувствуют себя в безопасности

Берт: - Эта неделя сейчас самая важная. До среды, я думаю, между игроками, менеджерами и Премьер-лигой будет много разговоров, чтобы убедить их, что возобновление турнира безопасно. Протоколы "Первой Фазы" были довольно просты для понимания и реализации. Но мы испытываем трудности, чтобы на данном этапе убедить некоторых игроков и менеджеров. Надежда состоит в том, что первый этап прошел хорошо и количество положительных тестов снизилось, тогда люди будут чувствовать себя более уверенно.

Думаю, будет сохранен баланс. Но не все может пройти гладко. Последнее голосование о тренировках в группах оказалось единодушным. Более важно следующее голосование, которое может показать трещины в "Проекте Перезапуска АПЛ". Пока игроки занимались индивидуально или в небольших компаниях по 3-4 человека, клубы должны проголосовать за контактную тренировку.

Существует еще и психологический барьер. Медицинским консультантам приходится сталкиваться с идеей, что контакт в игре на самом деле крайне минимален. Вероятность передачи коронавируса на открытом воздухе, а не в помещении, очень незначителен. У нас строгий режим тестирования, а гигиенические требования не остаются на месте. Футбол, как и общество, должен будет адаптироваться к новым реалиям. Возможно, наше поведение также должно измениться в плане дистанции.

Я полностью понимаю озабоченность игроков по поводу членов семьи, которые могут подвергаться риску, но если мы сможем поддерживать определенную изоляцию, стерильную среду и преодолеть психологический барьер, это станет ключевым моментом. Врачи и медицинские консультанты не должны рисковать своей репутацией и профессией. Они будут работать согласно протоколам, что и позволит сохранить безопасность, - сказал Джейсон Берт.

Кастис: - Тот факт, что у игроков незначительное количество положительных тестов, обнадеживает, но я все еще думаю, что в командах есть огромные проблемы. Возможно, между менеджерами тоже есть разногласия - те, кто очень хочет начать работать, и те, кто более сдержан. Я думаю, что будет много разговоров, прежде чем мы достигнем консенсуса.

При этом все они будут воодушевлены тем, что происходит в Германии. Относительно успешный уик-энд в Бундеслиге оказывает давление на Премьер-лигу, влияет на перезапуск чемпионата Англии. Думаю, что клубы перейдут к полноконтактным тренировкам на этой неделе. Можно доверять тестированию и научному подходу. Большинство из нас работают из дома, избегают людей, а вот футболистам сложнее это сделать. Мы должны немного ослабить давление на игроков, понять их опасения и дать немного времени на адаптацию к новым условиям, - сказал Шон Кастис.

Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд считает, что процесс тестирования на коронавирус в Премьер-лиге оказался настолько успешным, что теперь игроки стремятся вернуться к контактным тренировкам

Радд: - Вы могли привести аргументы в пользу того, что футболисты находятся в привилегированном положении; торговые центры возвращаются к работе, но персонал там не будет проходить процедуры как в Премьер-лиге. Тут важно оценить нерешительность некоторых клубов, чтобы двигаться вперед.

Футболисты являются частью сообщества - им говорят быть бдительными, соблюдать дистанцию, подчиняться правилам, и вдруг теперь их просят сделать обратное. Они, как люди, должны чувствовать себя немного странно по этому поводу. Некоторые из них будут долго адаптироваться, и мы не должны забывать, что есть еще много научных данных о нюансах в категориях людей, кто больше подвержен заболеваемости.

Некоторым игрокам будет сложно, если их клуб проявит нерешительность. Игроки доверяют свое здоровье медикам, а они неделю за неделей все откладывают и не могут сделать оптимистичное заявление. Если их планируют постоянно тестировать, и результаты будут негативными, то игроки будут чувствовать себя уверенно. Я думаю, что мы находимся на переломном этапе, - сказал Элисон Радд.

Берт: - Я думаю, что одно из собраний АПЛ, которое состоится на этой неделе - возможно, в пятницу – придет к правильному решению. Мы говорим о некоторых проблемах, которые не позволяют вернуться к турниру слишком быстро.

Были споры о календаре - ясно, что Премьер-лига не может завершиться позже сентября, чтобы потом начать новый сезон. Поэтому уже на этой неделе нужно принять решение: работать в направлении возобновления чемпионата в июне, или мы останавливаем сезон? Это решение должно быть принято довольно скоро. Если сезон закончится, последствия будут самые непредсказуемые, - подытожил Джейсон Берт.

Тем не менее, полного консенсуса в английском футболе нет. Продолжать сезон, или, все еще иногда поднимаются вопросы, – может не доигрывать его? В настоящее время календарь АПЛ 2020/21 планирует старт на 12 сентября. Приоритетом, конечно, является завершение текущего чемпионата. Большинство специалистов предлагают сосредоточиться на том, чтобы сделать все возможное для доигровки. Итак, на этой неделе будут результаты повторного тестирования игроков, и по их результатам, скорее всего, в среду (или, возможно - в пятницу) клубы проведут еще одну встречу, которая и может решить судьбу Премьер-лиги 2019/20.

По материалам SkySports