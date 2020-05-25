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Райан Гиггз назвал самого тяжелого соперника в своей карьере

Англия
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В четвертьфинале итальянец сломал Райану нос

Райан Гиггз назвал самого тяжелого соперника в своей карьере
Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал самого трудного оппонента в своей карьере.

"Самым трудным соперником для меня был Хавьер Санетти из миланского "Интера". Он везде успевал, носился по полю весь матч. Раньше он был полузащитником, поэтому ему было комфортно играть с мячом. Хавьер был хорошим защитником. Он действовал жёстко. Когда мы встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов, он сломал мне нос", — приводит слова Гиггза пресс-служба "красных дьяволов" на официальном сайте клуба.

Райан выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1990 по 2014 год. В настоящее время Гиггз возглавляет национальную команду Уэльса. Санетти играл в "Интере" с 1995 по 2014 год. Сейчас аргентинец занимает должность вице-президента чёрно-синих.

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В статье: Райан Гиггз Хавьер Дзанетти Манчестер Юнайтед
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