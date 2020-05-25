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Б.Фернандеш: Хотел бы посмотреть встречу, в которой я забил первый гол за Юнайтед

Англия
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Футболист хотел бы ещё раз пережить те эмоции

Б.Фернандеш: Хотел бы посмотреть встречу, в которой я забил первый гол за Юнайтед
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что хотел бы ещё раз посмотреть матч финал Лиги чемпионов "МЮ" - "Челси".

"Хотел бы посмотреть встречу, в которой я забил первый гол за "Юнайтед". Мы тогда играли с "Уотфордом". Хочу снова почувствовать тот матч, ту атмосферу и всё остальное, когда я забил. Это мотивирует продолжать тренироваться и концентрироваться на возвращении на поле.

Из истории я бы выбрал финал Лиги чемпионов 2008 года с "Челси", когда Криштиану Роналду забил головой. Это был великий финал. Тот матч до сих пор является одним из лучших в карьере Криштиану. Он забил потрясающий мяч головой. Он не прыгнул, а летел.

Потом Роналду не сумел реализовать пенальти, но в конце концов "Юнайтед" завоевали титул. После матча мы увидели плачущего Криштиану. Он плакал, потому что выиграл Лигу чемпионов. Это одна из самых важных встреч в истории клуба, — приводит слова Бруну пресс-служба "красных дьяволов".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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