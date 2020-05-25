Челси не планирует отпускать Кепу

Не самая убедительная игра в текущем сезоне в исполнении Кепы Аррисабалаги, заставила Френка Лэмпарда убрать его из стартового состава.

Однако, даже несмотря на это, The Athletic уверяет, он продан текущим летом не будет. В его трансфере была заинтересована "Валенсия".

Напомним, что за Кепу были заплачены рекордные для вратарей 80 миллионов евро. В этом сезоне он пропустил 43 гола в 33-х матчах.