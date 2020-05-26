Легенда Манчестер Сити Глин Пардо умер в возрасте 73 лет

Скончался бывший футболист "Манчестер Сити" Глин Пардо, выступавший на позициях защитника и нападающего. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Ему было 73 года.

Read our tribute to Glyn Pardoe here ????https://t.co/bwORlCON0R — Manchester City (@ManCity) May 26, 2020

Английский игрок провел всю карьеру в составе "Сити". За "горожан" он выступал с 1962 по 1976 год. С командой он выиграл чемпионат Англии, кубок Англии и кубок лиги, а также Суперкубок страны и Кубок обладателей кубков в 1970 году. Пардо полностью провел финальный матч против польского "Гурника", в котором "Сити" победил со счетом 2:1.