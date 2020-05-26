  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легенда Манчестер Сити Глин Пардо умер в возрасте 73 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Манчестер Сити Глин Пардо умер в возрасте 73 лет

Англия
(1 голосов)

Последний матч он провел в 1976 году

Легенда Манчестер Сити Глин Пардо умер в возрасте 73 лет
Новина українською

Скончался бывший футболист "Манчестер Сити" Глин Пардо, выступавший на позициях защитника и нападающего. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Ему было 73 года.

Английский игрок провел всю карьеру в составе "Сити". За "горожан" он выступал с 1962 по 1976 год. С командой он выиграл чемпионат Англии, кубок Англии и кубок лиги, а также Суперкубок страны и Кубок обладателей кубков в 1970 году. Пардо полностью провел финальный матч против польского "Гурника", в котором "Сити" победил со счетом 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Глин Пардоу Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...