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Легенда Манчестер Сити Глин Пардо умер в возрасте 73 лет
Последний матч он провел в 1976 году
Скончался бывший футболист "Манчестер Сити" Глин Пардо, выступавший на позициях защитника и нападающего. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Ему было 73 года.
Read our tribute to Glyn Pardoe here ????https://t.co/bwORlCON0R— Manchester City (@ManCity) May 26, 2020
Английский игрок провел всю карьеру в составе "Сити". За "горожан" он выступал с 1962 по 1976 год. С командой он выиграл чемпионат Англии, кубок Англии и кубок лиги, а также Суперкубок страны и Кубок обладателей кубков в 1970 году. Пардо полностью провел финальный матч против польского "Гурника", в котором "Сити" победил со счетом 2:1.