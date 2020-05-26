Погба придется пойти на сокращение зарплаты в случае трансфера в Ювентус

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был уведомлён о том, что ему придётся пойти на сокращение зарплаты, если он хочет перейти в туринский "Ювентус" в ближайшее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

"Манчестер Юнайтед" хочет получить за Погба около € 100 млн. В сделку могут включить несколько футболистов "Ювентуса". В услугах Поля заинтересованы также мадридский "Реал", миланский "Интер" и "Пари Сен-Жермен".

В нынешней кампании 27-летний игрок записал в свой актив 2 результативные передачи в 7 матчах английской Премьер-лиги.