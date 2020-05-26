"У тебя всего одна карьера". Шерингем высказался о будущем Гарри Кейна

Экс-форвард сборной Англии Тедди Шерингем высказался о возможном будущем Гарри Кейна.

"Тоттенхэм" в котором я играл отличается от нынешнего. Сейчас клуб претендует на высокие места и недавно играл в финале Лиги Чемпионов. Кейну нужно решить - хочет он уходить из команды или готов остаться.

В "Тоттенхэме" его карьера постоянно продвигается, но летом он будет на распутье. У него всего одна карьера и я бы советовал извлечь из неё максимум. Он хочет выигрывать трофеи", - приводит слова Шерингема Sky Sports.

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Главный претендент на форварда - "Манчестер Юнайтед".