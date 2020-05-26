Серьезное усиление: Погба и Рашфорд вернулись в общую группу МЮ

Сразу два основных игрока "МЮ" вернулись к тренировкам в общей группе. Речь о Поле Погба и Маркусе Рашфорде. Информацию об этом подтвердил Оле Гуннар Сульшер.

"Они сегодня вернулись в строй. Оба хорошо поработали и тренировались вместе со всеми. Пока что все в полном порядке", - приводит слова норвежца официальный сайт клуба.

Отметим, что оба футболисты будут иметь шанс сыграть в концовке сезона АПЛ. Вероятно, что матчи вернутся в конце июня.