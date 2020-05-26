Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серьезное усиление: Погба и Рашфорд вернулись в общую группу МЮ
Будут готовы на концовку сезона, если он состоится
Сразу два основных игрока "МЮ" вернулись к тренировкам в общей группе. Речь о Поле Погба и Маркусе Рашфорде. Информацию об этом подтвердил Оле Гуннар Сульшер.
Читайте такжеСкоулз: Как только Погба вернется после травмы, то будет ныть о чем-то другой, чтобы не играть
"Они сегодня вернулись в строй. Оба хорошо поработали и тренировались вместе со всеми. Пока что все в полном порядке", - приводит слова норвежца официальный сайт клуба.
Отметим, что оба футболисты будут иметь шанс сыграть в концовке сезона АПЛ. Вероятно, что матчи вернутся в конце июня.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...