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Серьезное усиление: Погба и Рашфорд вернулись в общую группу МЮ

Англия
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Будут готовы на концовку сезона, если он состоится

Серьезное усиление: Погба и Рашфорд вернулись в общую группу МЮ
UA-Футбол
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Сразу два основных игрока "МЮ" вернулись к тренировкам в общей группе. Речь о Поле Погба и Маркусе Рашфорде. Информацию об этом подтвердил Оле Гуннар Сульшер.

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"Они сегодня вернулись в строй. Оба хорошо поработали и тренировались вместе со всеми. Пока что все в полном порядке", - приводит слова норвежца официальный сайт клуба.

Отметим, что оба футболисты будут иметь шанс сыграть в концовке сезона АПЛ. Вероятно, что матчи вернутся в конце июня.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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