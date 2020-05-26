  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл провел переговоры с представителями Коутиньо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл провел переговоры с представителями Коутиньо

Англия
(1 голосов)

Бразилец все ближе к АПЛ

Ньюкасл провел переговоры с представителями Коутиньо
UA-Футбол
Новина українською

Все больше и больше новостей связывают Филиппе Коутиньо с возможным возвращением в Англию. На него претендует ряд клубов из АПЛ.

Читайте такжеТри английских клуба ведут переговоры с агентом Коутиньо

Как сообщает Mundo Deportivo, в переговоры с игроком вступил в "Ньюкасл". Они провели первую встречу с представителями бразильца. Отметим, что совсем скоро "сороки" должны получить богатых владельцев.

В этом сезоне Коутиньо защищает цвета "Баварии", однако мюнхенцы решили его не выкупать. "Барселона" готова снизить цену на футболиста до 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Филиппе отыграл 32 матча и совершил 17 результативных действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Филиппе Коутиньо "Ньюкасл"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...