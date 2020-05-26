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Ньюкасл провел переговоры с представителями Коутиньо
Бразилец все ближе к АПЛ
Все больше и больше новостей связывают Филиппе Коутиньо с возможным возвращением в Англию. На него претендует ряд клубов из АПЛ.
Как сообщает Mundo Deportivo, в переговоры с игроком вступил в "Ньюкасл". Они провели первую встречу с представителями бразильца. Отметим, что совсем скоро "сороки" должны получить богатых владельцев.
В этом сезоне Коутиньо защищает цвета "Баварии", однако мюнхенцы решили его не выкупать. "Барселона" готова снизить цену на футболиста до 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Филиппе отыграл 32 матча и совершил 17 результативных действий.