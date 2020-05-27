Хендерсон: Поднимать трофей АПЛ без болельщиков, на пустом стадионе – это странно

Капитан "Ливерпуля" прокомментировал обстоятельства, при которых его команде, с 99%-ной вероятностью, придется праздновать триумф в чемпионате . Цитирует Джордана Хендерсона Goal.com со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

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"Конечно, поднимать трофей АПЛ без болельщиков, на пустом стадионе – это очень необычно и даже странно. Безусловно, мы еще не чемпионы. Нужно выступать на высоком уровне вплоть до окончания сезона – "Ливерпуль" обязан провести полную и целостную кампанию".