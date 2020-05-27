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Агент Игало сообщил, что форвард может продолжить арендное соглашение с МЮ

Англия
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Одион продолжит выступать в составе красных

Агент Игало сообщил, что форвард может продолжить арендное соглашение с МЮ
Новина українською

Агент нападающего Одиона Игало Лади Салами, выступающего за "Манчестер Юнайтед" на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа", рассказал, что игрок близок к продлению арендного соглашения.

"С одной стороны, Одион отлично чувствует себя в Манчестере и близок к соглашению по зарплате. Переговоры с китайской стороной тоже идут хорошо. С другой, с учетом последних указаний в восточных странах, практически невозможно предложить требуемые условия, — приводит FootMercato слова Салами.

Игало выступает за "МЮ" с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду. Арендное соглашение с английским клубом заканчивается 31 мая.

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В статье: Шанхай Шеньхуа (Китай) Одион Игало Манчестер Юнайтед
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