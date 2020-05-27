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Кабальеро: Вся команда поддерживает Н’Голо Канте, после отказа от тренировок

Англия
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Полузащитник переживает за своих одноклубников

Кабальеро: Вся команда поддерживает Н’Голо Канте, после отказа от тренировок
Новина українською

Вратарь "Челси" Вилли Кабальеро заявил, что вся лондонская команда поддерживает полузащитника Н'Голо Канте, который отказался от тренировок из-за опасений заразиться коронавирусом.

"Вполне можно понять, почему он не возвращается в футбол. Его тест на COVID-19 дал отрицательный результат, но во время карантина у Канте были симптомы вируса, это его пугало. Мы уважаем его и будем ждать, пока он не почувствует себя комфортно, так как футболистам нужно ощущать уверенность.

Н’Голо — скромный и трудолюбивый парень, который всегда улыбается, у него наверняка есть повод для беспокойства. Мы знаем, что он любит тренироваться и не стал бы врать о чём-то подобном. Вся команда поддерживает Н’Голо", — цитирует Кабальеро Get French Football News.

Ранее сообщалось, что Канте из-за пандемии коронавируса опасается за здоровье своих близких и готов пропустить все оставшиеся матчи, если сезон-2019/2020 будет возобновлён.

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В статье: Челси (Лондон) Вилли Кабальеро Н'Голо Канте Челси
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