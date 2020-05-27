Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабальеро: Вся команда поддерживает Н’Голо Канте, после отказа от тренировок
Полузащитник переживает за своих одноклубников
Вратарь "Челси" Вилли Кабальеро заявил, что вся лондонская команда поддерживает полузащитника Н'Голо Канте, который отказался от тренировок из-за опасений заразиться коронавирусом.
"Вполне можно понять, почему он не возвращается в футбол. Его тест на COVID-19 дал отрицательный результат, но во время карантина у Канте были симптомы вируса, это его пугало. Мы уважаем его и будем ждать, пока он не почувствует себя комфортно, так как футболистам нужно ощущать уверенность.
Н’Голо — скромный и трудолюбивый парень, который всегда улыбается, у него наверняка есть повод для беспокойства. Мы знаем, что он любит тренироваться и не стал бы врать о чём-то подобном. Вся команда поддерживает Н’Голо", — цитирует Кабальеро Get French Football News.
Ранее сообщалось, что Канте из-за пандемии коронавируса опасается за здоровье своих близких и готов пропустить все оставшиеся матчи, если сезон-2019/2020 будет возобновлён.