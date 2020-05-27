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Пауза пошла на пользу: Кейн, Сон и Бергвейн вернулись в общую группу Тоттенхэма

Англия
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"Шпоры" серьезно готовы на концовку сезона

Пауза пошла на пользу: Кейн, Сон и Бергвейн вернулись в общую группу Тоттенхэма
UA-Футбол
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Перед паузой из-за коронавируса лондонский "Тоттенхэм" имел большие проблемы с составом. Сразу целый ряд основных игроков попали в лазарет.

Однако уже сейчас они вновь в строю. Жозе Моуриньо прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде.

"Я не могу сказать, что в данный момент Сон, Кейн и Бергвейн уже готовы играть. Одно дело восстановиться, другое дело - быть готовым к матчам. Но уже сейчас они тренируются со всеми, что очень важно.

Думаю, что пройдет несколько недель тренировок и они будут полностью в форме", - приводит слова португальца Sky Sports.

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Отметим, что до старта АПЛ они точно восстановятся - вероятно, что турнир будет возобновлен лишь 26-го июня.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн Сон Хин Мин Стивен Бергвейн
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