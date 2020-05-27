Пауза пошла на пользу: Кейн, Сон и Бергвейн вернулись в общую группу Тоттенхэма

Перед паузой из-за коронавируса лондонский "Тоттенхэм" имел большие проблемы с составом. Сразу целый ряд основных игроков попали в лазарет.

Однако уже сейчас они вновь в строю. Жозе Моуриньо прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде.

"Я не могу сказать, что в данный момент Сон, Кейн и Бергвейн уже готовы играть. Одно дело восстановиться, другое дело - быть готовым к матчам. Но уже сейчас они тренируются со всеми, что очень важно.

Думаю, что пройдет несколько недель тренировок и они будут полностью в форме", - приводит слова португальца Sky Sports.

Отметим, что до старта АПЛ они точно восстановятся - вероятно, что турнир будет возобновлен лишь 26-го июня.