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В АПЛ диагностировано еще четыре случая COVID-19

Англия
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Более двух тысяч тестов - 11 позитивных результатов

В АПЛ диагностировано еще четыре случая COVID-19
UA-Футбол
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В понедельник и вторник клубы АПЛ провели третью волну тестирования на коронавируса.

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По данным официального сайта чемпионата, было диагностировано четыре новых случая среди игроков и персонала. Их ждет недельная самоизоляция. Отметим, что за прошлые две волные было обнаружено всего восемь случаев из 1744 тестов.

Ранее сообщалось, что английские клубы проголосовали за возвращение к командным тренировкам.

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В статье: АПЛ коронавирус
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