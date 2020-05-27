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В АПЛ диагностировано еще четыре случая COVID-19
Более двух тысяч тестов - 11 позитивных результатов
В понедельник и вторник клубы АПЛ провели третью волну тестирования на коронавируса.
По данным официального сайта чемпионата, было диагностировано четыре новых случая среди игроков и персонала. Их ждет недельная самоизоляция. Отметим, что за прошлые две волные было обнаружено всего восемь случаев из 1744 тестов.
BREAKING: The Premier League have confirmed four positive tests for coronavirus from three clubs after the third round of mass testing.— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 27, 2020
Ранее сообщалось, что английские клубы проголосовали за возвращение к командным тренировкам.