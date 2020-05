В АПЛ диагностировано еще четыре случая COVID-19

В понедельник и вторник клубы АПЛ провели третью волну тестирования на коронавируса.

По данным официального сайта чемпионата, было диагностировано четыре новых случая среди игроков и персонала. Их ждет недельная самоизоляция. Отметим, что за прошлые две волные было обнаружено всего восемь случаев из 1744 тестов.

BREAKING: The Premier League have confirmed four positive tests for coronavirus from three clubs after the third round of mass testing.