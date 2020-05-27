Менди: Я посоветовался с Бьелсой и он сказал мне следовать за Гвардиолой

Защитник "Ман Сити" Бенжамен Менди сравнил двух именитых наставников - Хосепа Гвардиолу и Марсело Бьелсу. Он работал под руководством этих двух.

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"Прежде чем перейти в "Ман Сити", я общался с Бьелсой и попросил совет у него. Он сказал, чтобы я следовал за Гвардиолой. Теперь я понимаю, почему он так сказал тогда.

Они очень похожи, у них одинаковый стиль. Они долго владеют мячом, а при потере, стараются его быстро вернуть. Гвардиола был успешен с "Барселоной" и "Баварией". Марсело работал с немного другими клубами, но все равно был успешен", - цитирует француза Sky Sports.

Отметим, что Бенжамен работал с аргентинским наставником в "Марселе".