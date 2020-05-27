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Моуриньо: Тоттенхэм не будет тратить денежные реки на трансферном рынке

Англия
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Это решение тренера или руководства?

Моуриньо: Тоттенхэм не будет тратить денежные реки на трансферном рынке
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверяет, что его клуб не будет транжирить деньги ближайшим летом.

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"Главный вопрос для меня - когда откроется трансферное окно? Я не думаю, что это будет в июле или в августе, сроки точно будут перенесены.

К тому же, нас будет ждать совсем другой трансферный рынок. Вряд ли клубы захотят тратить много денег. Я могу сказать, что "Тоттенхэм" точно не будет тратить денежные реки", - приводит слова "особенного" Goal.

Ранее сообщалось, что лондонцы могут подписать игрока "Фенербахче".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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