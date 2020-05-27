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Моуриньо: Тоттенхэм не будет тратить денежные реки на трансферном рынке
Это решение тренера или руководства?
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверяет, что его клуб не будет транжирить деньги ближайшим летом.
"Главный вопрос для меня - когда откроется трансферное окно? Я не думаю, что это будет в июле или в августе, сроки точно будут перенесены.
К тому же, нас будет ждать совсем другой трансферный рынок. Вряд ли клубы захотят тратить много денег. Я могу сказать, что "Тоттенхэм" точно не будет тратить денежные реки", - приводит слова "особенного" Goal.
Ранее сообщалось, что лондонцы могут подписать игрока "Фенербахче".