Моуриньо: Тоттенхэм не будет тратить денежные реки на трансферном рынке

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверяет, что его клуб не будет транжирить деньги ближайшим летом.

"Главный вопрос для меня - когда откроется трансферное окно? Я не думаю, что это будет в июле или в августе, сроки точно будут перенесены.

К тому же, нас будет ждать совсем другой трансферный рынок. Вряд ли клубы захотят тратить много денег. Я могу сказать, что "Тоттенхэм" точно не будет тратить денежные реки", - приводит слова "особенного" Goal.

Ранее сообщалось, что лондонцы могут подписать игрока "Фенербахче".