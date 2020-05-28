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Капитан Уотфорда: Жаль Ливерпуль – это будет год, который испортила пандемия, а не год, когда они взяли АПЛ

Англия
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Трой вновь высказался

Капитан Уотфорда: Жаль Ливерпуль – это будет год, который испортила пандемия, а не год, когда они взяли АПЛ
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Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что значимость победы "Ливерпуля" в чемпионате Англии пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цитирует игрока Goal.com со ссылкой на CNN. К слову, "шершни" – единственный коллектив, который обыграл мерсисайдцев в текущей кампании. "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков от "Манчестер Сити".

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"Целостности сезона уже нет. Мне очень жаль "Ливерпуль", их капитана Джордана Хендерсона… Безусловно, они заслуживают трофей. Но независимо от того, как завершится сезон, даже если мы сыграем все матчи, это все равно будет год, который испортила пандемия, а не год, в который "Ливерпуль" взял АПЛ и был лучшей командой".

"Эта ситуация похожа на другую: представьте, что вы бежите марафон, затем останавливаетесь на 2 месяца, а потом снова ускоряетесь на последнем отрезке и говорите: "Ах, хорошее было время".

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Уотфорд Трой Дини коронавирус
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Источник:
CNN

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