  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-игрок Уигана: Я сотню раз видел, как Руни пил, а Джеррард без рубашки танцевал на столе в баре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Уигана: Я сотню раз видел, как Руни пил, а Джеррард без рубашки танцевал на столе в баре

Англия
(1 голосов)

Увлекательные истории

Экс-игрок Уигана: Я сотню раз видел, как Руни пил, а Джеррард без рубашки танцевал на столе в баре
Новина українською

Бывший нападающий "Уигана" и "Фулхэма" Уго Родальега рассказал про то, как экс-игроки "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", Уэйн Руни и Стивен Джеррард соответственно, развлекались в свободное время. Цитирует Уго шотландский The Sun.

"Если бы фанаты только знали, сколько раз я сталкивался с Руни в Манчестере – он пил, как сумасшедший. Сколько раз я видел танцы Джеррарда на барной стойке без рубашки. Они тоже люди – в этом нет ничего плохого. Я могу по пальцам одной руки посчитать футболистов, которые не пьют. Все мы танцуем и пьем, к примеру, я люблю сальсу".

Напомним, Руни продолжает работать играющим тренером в "Дерби". Стивен Джеррард возглавляет шотландский "Рейнджерс".

Читайте такжеУэйн Руни потратит 170 тысяч евро на винный погреб в своем 20-миллионном особняке. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Уэйн Руни Уго Родальега
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...