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Экс-игрок Уигана: Я сотню раз видел, как Руни пил, а Джеррард без рубашки танцевал на столе в баре
Увлекательные истории
Бывший нападающий "Уигана" и "Фулхэма" Уго Родальега рассказал про то, как экс-игроки "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", Уэйн Руни и Стивен Джеррард соответственно, развлекались в свободное время. Цитирует Уго шотландский The Sun.
"Если бы фанаты только знали, сколько раз я сталкивался с Руни в Манчестере – он пил, как сумасшедший. Сколько раз я видел танцы Джеррарда на барной стойке без рубашки. Они тоже люди – в этом нет ничего плохого. Я могу по пальцам одной руки посчитать футболистов, которые не пьют. Все мы танцуем и пьем, к примеру, я люблю сальсу".
Напомним, Руни продолжает работать играющим тренером в "Дерби". Стивен Джеррард возглавляет шотландский "Рейнджерс".
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