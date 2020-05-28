Экс-игрок Уигана: Я сотню раз видел, как Руни пил, а Джеррард без рубашки танцевал на столе в баре

Бывший нападающий "Уигана" и "Фулхэма" Уго Родальега рассказал про то, как экс-игроки "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", Уэйн Руни и Стивен Джеррард соответственно, развлекались в свободное время. Цитирует Уго шотландский The Sun.

"Если бы фанаты только знали, сколько раз я сталкивался с Руни в Манчестере – он пил, как сумасшедший. Сколько раз я видел танцы Джеррарда на барной стойке без рубашки. Они тоже люди – в этом нет ничего плохого. Я могу по пальцам одной руки посчитать футболистов, которые не пьют. Все мы танцуем и пьем, к примеру, я люблю сальсу".