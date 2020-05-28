Робертсон: Мы вернемся и наберем темп

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением о возможном возобновлении сезона-2019/20 в АПЛ.

"Необходимость выиграть два матча ради победы в чемпионате — то, о чем я думаю сейчас больше всего. Прошло 30 долгих лет. Наши болельщики, наверное, не думали, что придется подождать еще два месяца, чтобы отпраздновать победу в АПЛ. Мы все привыкли к плотному графику, но не играли и не тренировались на протяжении долгого времени. Однако, уверен, что мы вернемся и наберем наш темп, — приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Робертсона.

После 29 туров чемпионата Англии-2019/20 "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу с отрывом от ближайшего преследователя — "Манчестер Сити" — в 25 очков.