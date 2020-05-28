Моуриньо: После возобновления Бундеслиги для нас начался самый сложный период

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказался о возобновлении сезона-2019/20 в Англии.

"Честно говоря, после возобновления Бундеслиги для нас начался самый сложный период, потому что мы хотим играть. Сложно видеть, что в других странах футбольные матчи проходят, а у нас – нет. Я всегда любил и всегда старался сделать так, чтобы мои игроки любили рождественский период. Тогда мы, вместо того, чтобы грустить, всегда были рады дать людям свою любовь. Сейчас мы чувствуем себя прямо противоположно.

Футболисты в Германии уже дают миру то, что любят, а мы – нет, и мы хотим играть. Мы уважаем решения властей и доверяем им, а также Премьер-лиге. Нужно просто ждать решения. Мы очень ждем того момента, когда скажут, что мы можем играть.

Очевидно, что возвращение к тренировкам – это невероятное ощущение для каждого. Думаю, мы скучали даже по запаху газона! Был период, когда мы начинали тренироваться в 9 утра, а заканчивали в 5 вечера, потому что игроки работали индивидуально, и у нас были слоты. Кто-то приходил в 10 часов, кто-то – в 11-ть, кто-то – в 12 часов, кто-то – в час, два, три, четыре, пять… Мои парни действительно очень, очень устали от этого. Вы можете найти смешную фотографию, где я еду на велосипеде, потому что наши поля находятся на гигантском расстоянии друг от друга. Без велосипеда я не мог контролировать каждую тренировку! – сказал Моуриньо в комментарии Sky Sports.