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У капитана Блэкберна обнаружен коронавирус

Англия
(1 голосов)

Но игрок не проживает по данному поводу

У капитана Блэкберна обнаружен коронавирус
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Капитан "Блэкберна", 31-летний полузащитник Эллиотт Беннетт заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что болезнь протекает бессимптомно, футболист будет отправлен на недельный карантин.

"Я бы никогда не узнал, что заразился, если бы мы не вернулись к тренировкам. У меня нет никаких симптомов. Началась истерия из-за возвращения футболистов к тренировкам, но это не имеет большого значения. Стоит волноваться о людях, которые серьёзно больны и лежат в больницах, а не о футболистах, у которых нет симптомов болезни", — сказал Беннетт.

Это третий случай заражения коронавирусом в Чемпионшипе. Ранее стало известно, что вирусом заразились двое сотрудников бывшего клуба Леонида Слуцкого — "Халл Сити".

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В статье: Блэкберн Роверс Эллиотт Беннетт
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
28.05.2020 в 17:09
Ладно.Давайте по соточке баксов за каждый высер- напишу и о десятках заболевших врачей, и о сотнях футболистов..Просто все проходит бессимптомно, но все очень опасно...
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