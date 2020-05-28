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АПЛ возобновится 17 июня матчем Манчестер Сити - Арсенал

Англия
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Во втором матче сыграют Астон Вилла и Шеффилд

АПЛ возобновится 17 июня матчем Манчестер Сити - Арсенал
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Чемпионат Англии возобновится 17 июня, сообщает BBC. Чемпионат должен завершиться к 1 августа.

В первом матче "Астон Вилла" сыграет "Шеффилд Юнайтед", а во втором "Манчестер Сити" примет "Арсенал". Остальные встречи дебютного после карантина тура запланированы на 19 июня.

Ранее клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки. До этого они могли заниматься индивидуально или в небольших группах.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Манчестер Сити
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