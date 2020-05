АПЛ возобновится 17 июня матчем Манчестер Сити - Арсенал

Чемпионат Англии возобновится 17 июня, сообщает BBC. Чемпионат должен завершиться к 1 августа.

В первом матче "Астон Вилла" сыграет "Шеффилд Юнайтед", а во втором "Манчестер Сити" примет "Арсенал". Остальные встречи дебютного после карантина тура запланированы на 19 июня.

Ранее клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки. До этого они могли заниматься индивидуально или в небольших группах.

THE PREMIER LEAGUE WILL RESTART ON 17 JUNE.



