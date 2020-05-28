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АПЛ возобновится 17 июня матчем Манчестер Сити - Арсенал
Во втором матче сыграют Астон Вилла и Шеффилд
Чемпионат Англии возобновится 17 июня, сообщает BBC. Чемпионат должен завершиться к 1 августа.
В первом матче "Астон Вилла" сыграет "Шеффилд Юнайтед", а во втором "Манчестер Сити" примет "Арсенал". Остальные встречи дебютного после карантина тура запланированы на 19 июня.
Ранее клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки. До этого они могли заниматься индивидуально или в небольших группах.
THE PREMIER LEAGUE WILL RESTART ON 17 JUNE.— BBC Sport (@BBCSport) May 28, 2020
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