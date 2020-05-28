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Ван Гал: У МЮ был оборот в 600 млн, а они не покупали нужных игроков

Англия
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Но в то время было потрачено достаточно

Ван Гал: У МЮ был оборот в 600 млн, а они не покупали нужных игроков
UA-Футбол
Новина українською

Экс-наставник "МЮ" Луи Ван Гал назвал главную причину своих неудач в Англии.

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"МЮ" не обладал качествами, чтобы стать чемпионом. У команды был устаревший состав - сразу десять игроков старше 30-ти лет. Я назвал руководству список молодых футболистов, которые мне нужны.

Никто из них куплен не был. Клубный оборот был 600 миллионов фунтов, а они не покупали нужных игроков. Безусловно, руководство должно так же думать о продажах.

Но я оптимист. Несмотря на все это, мы выиграли кубок Англии. "МЮ" - величайшое достижение в моей карьере", - закончил голландец в интервью Voetbal International.

Справедливости ради отметим, что за время тренерства Ван Гала были куплены такие игроки как ди Мария, Мемфис Депай, Радамэль Фалькао и Дейли Блинд. Никто из не заиграл на хорошем уровне.

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В статье: Луи Ван Гал Манчестер Юнайтед
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