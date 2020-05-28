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Экс-форвард Тоттенхэма: Кто сказал, что Кейн в МЮ начнет завоевывать трофеи?

Англия
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Интересный вопрос

Экс-форвард Тоттенхэма: Кто сказал, что Кейн в МЮ начнет завоевывать трофеи?
UA-Футбол
Новина українською

Джейми О`Хара, успевший в свое время поиграть за "Тоттенхэм", заявил, что Гарри Кейну стоит подумать, прежде чем переходить в "МЮ".

"Кейн позволяет "Тоттенхэму" бороться за трофеи. Сейчас он один из лучших форвардов мира. Я знаю много игроков, которые не выиграли много титулов, но оставили в клубе очень значимый след.

Если Гарри покинет "Тоттенхэм", он может не найти, что ищет. Кто сказал, что в "МЮ" он начнет завоевывать трофеи? Есть шанс, что он выиграет что хочет в стане "шпор". Он станет легендой если останется, одним из лучших футболистов в истории клуба", - цитирует О`Хару Goal.

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Ранее сообщалось, что "МЮ" может отказаться от трансфера Кейна из-за его стоимости.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Джейми О'Хара
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