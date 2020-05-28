Экс-форвард Тоттенхэма: Кто сказал, что Кейн в МЮ начнет завоевывать трофеи?

Джейми О`Хара, успевший в свое время поиграть за "Тоттенхэм", заявил, что Гарри Кейну стоит подумать, прежде чем переходить в "МЮ".

"Кейн позволяет "Тоттенхэму" бороться за трофеи. Сейчас он один из лучших форвардов мира. Я знаю много игроков, которые не выиграли много титулов, но оставили в клубе очень значимый след.

Если Гарри покинет "Тоттенхэм", он может не найти, что ищет. Кто сказал, что в "МЮ" он начнет завоевывать трофеи? Есть шанс, что он выиграет что хочет в стане "шпор". Он станет легендой если останется, одним из лучших футболистов в истории клуба", - цитирует О`Хару Goal.

Ранее сообщалось, что "МЮ" может отказаться от трансфера Кейна из-за его стоимости.