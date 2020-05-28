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Кариус может продолжить карьеру в Германии

Англия
(1 голосов)

Англичане с радостью его отпустят

Кариус может продолжить карьеру в Германии
UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский голкипер Лорис Кариус может продолжить карьеру в "Герте". Об этом передает Sky Sport.

Проведя два года в аренде в "Бешикташе", вратарь вернулся в "Ливерпуль", но вряд ли он будет получать хоть какое-то игровое время. Этим и хочет воспользоваться берлинский клуб.

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Напомним, что Лорис перестал играть за "Ливерпуль" после катастрофического финала Лиги Чемпионов - тогда горе-вратарь "привез" свои ворота два гола.

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В статье: Герта (Берлин) Ливерпуль Лорис Кариус
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