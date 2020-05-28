Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кариус может продолжить карьеру в Германии
Англичане с радостью его отпустят
Бельгийский голкипер Лорис Кариус может продолжить карьеру в "Герте". Об этом передает Sky Sport.
Проведя два года в аренде в "Бешикташе", вратарь вернулся в "Ливерпуль", но вряд ли он будет получать хоть какое-то игровое время. Этим и хочет воспользоваться берлинский клуб.
Читайте такжеЛорис Кариус покинул Бешикташ
Напомним, что Лорис перестал играть за "Ливерпуль" после катастрофического финала Лиги Чемпионов - тогда горе-вратарь "привез" свои ворота два гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...