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Канте приступил к индивидуальным тренировкам
Француз определенное время отсутствовал
Н'Голо Канте вернулся на клубную базу "Челси" для проведения индивидуальных тренировок. Об этом передает Goal.
Французский полузащитник не посещал тренировки с 20-го мая, так как боялся за свое здоровье. Остальные игроки лондонцев работали в группах.
Все время Канте поддерживал форму дома, а руководство лондонцев разрешило ему отсутствовать дольше остальных.
Напомним, что возобновление АПЛ состоится в середине июня.
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