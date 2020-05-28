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Канте приступил к индивидуальным тренировкам

Англия
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Француз определенное время отсутствовал

Канте приступил к индивидуальным тренировкам
UA-Футбол
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Н'Голо Канте вернулся на клубную базу "Челси" для проведения индивидуальных тренировок. Об этом передает Goal.

Французский полузащитник не посещал тренировки с 20-го мая, так как боялся за свое здоровье. Остальные игроки лондонцев работали в группах.

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Все время Канте поддерживал форму дома, а руководство лондонцев разрешило ему отсутствовать дольше остальных.

Напомним, что возобновление АПЛ состоится в середине июня.

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В статье: Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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