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Не одной же АПЛ: стало известно расписание Кубка Англии

Англия
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На стыке второго и третьего месяца лета мы увидим команды в деле

Не одной же АПЛ: стало известно расписание Кубка Англии
Новина українською

"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии в прошлом сезоне и может повторить это в текущей кампании. Матчи четвертьфиналов старейшего футбольного соревнования в мире состоятся 27-28 июня:

"Лестер Сити" – "Челси"

"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити"

"Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"

"Норвич Сити"– "Манчестер Юнайтед"

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Кубок Англии, как и Премьер-лига, также должен быть завершен: полуфинальные поединки будут сыграны 11-12 июля, а решающий матч – 1 августа. Места проведения ½ и финала пока не утверждены, но обычно они проводятся на "Уэмбли".

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В статье: Кубок Англии
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Источник:
Sky Sports

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