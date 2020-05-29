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Не одной же АПЛ: стало известно расписание Кубка Англии
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"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии в прошлом сезоне и может повторить это в текущей кампании. Матчи четвертьфиналов старейшего футбольного соревнования в мире состоятся 27-28 июня:
"Лестер Сити" – "Челси"
"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити"
"Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"
"Норвич Сити"– "Манчестер Юнайтед"
Кубок Англии, как и Премьер-лига, также должен быть завершен: полуфинальные поединки будут сыграны 11-12 июля, а решающий матч – 1 августа. Места проведения ½ и финала пока не утверждены, но обычно они проводятся на "Уэмбли".
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