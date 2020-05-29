АПЛ возвращается: что же нас ждет в этом сезоне?

С середины марта из-за коронавируса в Англии не был сыгран ни один футбольный официальный матч, а сезон приостановлен. И вот пришла долгожданная радостная новость – чемпионат возобновится 17 июня. Какие расклады в турнире? ВВС Sport решил напомнить ситуацию, рассмотреть задачи, которые еще предстоит решить, и интриги, которые сохраняются.

Конечно, "Ливерпуль" все еще находится в шаге от победы в турнире, первом за последние 30 лет титуле триумфатора АПЛ. Но как быстро они смогут добиться победы, и на что еще стоит обратить внимание?

Какая ситуация на вершине турнирной таблицы?

Хорошая новость для "красных", что чемпионат будет доигран и титул не ускользнет от них. Однако, проблема заключается в том, что им, вероятно, не нужно будет долго ждать, чтобы окончательно стать чемпионом. Всего две победы забронируют первое место за "Ливерпулем". Хотя они могли бы сделать серьезный шаг к мечте, если бы "Манчестер Сити" проиграл "Арсеналу" дома. Напомним, этот матч 17 июня даст сигнал рестарту Премьер-лиги 2019/20.

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После того, как борьба за титул будет закончена, нужно разобраться с квалификацией Лиги чемпионов. В настоящее время "Манчестер Сити" не может претендовать на участие в главных европейских клубных соревнованиях. Действует бан на следующие два сезона после того, как "горожан" признали виновными в нарушении правил финансового фейр-плей. Команда Гвардиолы подала апелляцию и может считаться главным претендентом на место ЛЧ по итогам чемпионата, если запрет будет отменен. Такая вероятность достаточно высока.

Если запрет не будет отменен, место в Лиге чемпионов следующего сезона займет пятая команда. "Манчестер Юнайтед" в настоящее время занимает эту позицию (45 очков у них), но "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" отстают всего на два очка и, несомненно, рассчитывают попасть в элитный турнир Европы.

"Тоттенхэм" и "Арсенал" также не теряют надежд занять высокие позиции, хотя, если откровенно, шансов у них намного меньше.

Битва за выживание

Одним из самых негативных эффектов вынужденного отсутствия матчей за последние два месяца является то, что команды могут находиться в плохой форме. Но для некоторых – куда хуже? "Астон Вилла" была в марте в отчаянном положении: четыре поражения подряд заставили их упасть в зону вылета. "Вилла" - это одна из шести претендентов на вылет, которая реально борется за выживание.

"Норвич" явный аутсайдер, который находится в шести очках от спасительных позиций, но единственная команда в тройке последних мест, которая выиграла одну из четырех своих игр.

Серия из семи поражений в 10 играх привела к тому, что "Борнмут" опустился на 18-е место, но их преследовала эпидемия травм ведущих игроков первой команды. Некоторые из них теперь снова будут в форме, а это значит, что "Вишни", вероятно, смогут подняться значительно выше.

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В декабре "Уотфорд" выглядел обреченным, но появление Найджела Пирсона привело к возрождению команды: четыре победы в пяти играх дали им шанс достойно завершить сезон. "Шмели" отметились впечатляющей победой со счетом 3:0 над самим "Ливерпулем", незадолго до того, как Премьер-лига была остановлена. Поэтому как такой длительный перерыв повлияет на их динамику еще неизвестно.

Какие еще важные интриги нас ждут?

Помимо победы в первом чемпионате за 30 лет, есть ряд рекордов, которые "Ливерпуль" собирается побить после возобновления турнира. "Красным" нужно набрать 19 очков из 27 возможных, чтобы превзойти рекорд "Манчестер Сити" - подопечные Гвардиолы набрали 100 очков в сезоне 2017/18.

Кто станет лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Нападающий "Лестера" Джейми Варди лидирует с 19 голами, но его могут догнать форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг (17 голов), Мохамед Салах из "Ливерпуля" (16), Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (16) и Дэнни Ингс из "Саутгемптона" (15). После травмы вернулся Гарри Кейна (11 забитых голов), возможно, и его не стоит сбрасывать со счетов.

Итак, ждем 17 июня, долгожданного возобновления чемпионата Англии. Конечно, организация матчей пройдет по правилами социального дистанцирования, без болельщиков на стадионах и с возможностью делать пять замен. Это будет совсем другой футбол, чем тот, которым мы наслаждались до паузы, но он, по крайней мере, позволит завершить кампанию 2019/20 и определить победителя и неудачников по спортивному принципу.

По материалам BBC Sport