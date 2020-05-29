Арсенал попытается подписать форварда Лиона в случае ухода Ляказетта

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в "Арсенале", пишет Sky Sports.

По сведениям источника, лондонский клуб следит за 23-летним французом, который может заменить Александра Ляказетта.

Ранее интерес к Ляказетту проявлял "Интер".

В сезоне-2019/20 Дембеле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола.