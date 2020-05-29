"Не было аппетита и отсутствовали силы". Тренер Лестера рассказал, как болел коронавирусом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что за время карантина успел переболеть коронавирусом.

"У меня и моей жены был вирус сразу после остановки сезона. У меня был определенные симтопмы, я не чувствовал вкуса и запаха. Позже было тяжело дышать.

Для меня это сравнимо с поднятием на гору - чем выше ты забираешься, тем больше сил уходит. Во время болезни у меня действительно было странное ощущение, было тяжело, не было сил и аппетита", - приводит слова Роджерса Sky Sports.

Отметим, что матчи АПЛ возобновятся уже в середине июня.