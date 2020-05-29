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"Челси связывался с нами". Агент вингера Порту рассказал о перспективах своего клиента

Англия
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У него очень заманчивая клаусула

"Челси связывался с нами". Агент вингера Порту рассказал о перспективах своего клиента
UA-Футбол
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Вингер "Порту" Хесус Корона может продолжить карьеру в АПЛ. Слухи об этом подтвердил его агент.

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"Могу подтвердить, что "Челси" выходил с нами на связь. Не уверен, что они первый вариант для нас. Нам нужно подождать, когда возобновится наша лига и только тогда мы будем думать о будущем.

У Хесуса еще два года по контракту и он проводит несколько хороших сезонов. Но из-за коронавируса тяжело делать какие-то прогнозы. Многие клубы АПЛ заинтересованы в нем. Клаусула в контракте равна 30 миллионам евро", - приводит слова агента Goal.

В текущем сезоне на счету Короны 17 результативных передач в 41-м матче

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В статье: Челси (Лондон) Порту Хесус Корона
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