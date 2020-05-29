Гиггз: Ливерпуль - фантастическая команда с прекрасным тренером, они заслужили чемпионство

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что "Ливерпуль" полностью заслуженно должен стать чемпионом Англии в этом сезоне.

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"Из-за коронавируса могу сказать, что сейчас осталось много вопросов. Но я знаю одно, в этом сезоне "Ливерпуль" - фантастическая команда, у которой отличный тренер.

Очевидно, что выиграют АПЛ и сделают это вполне заслуженно. Они второй сезон подряд проводят на высоком уровне, но в прошлом не выиграли из-за очень сильного "Ман Сити", - приводит слова Гиггза.

Отметим, что "Ливерпуль" может выиграть свое первое чемпионство АПЛ. Последний раз они становились чемпионом Англии в 1990-м году.