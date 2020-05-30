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Squawka составил рейтинг величайших центрбеков АПЛ. Ван Дейк едва попал в топ-10

Англия
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Из 15 игроков списка лишь двое действующих игроков

Squawka составил рейтинг величайших центрбеков АПЛ. Ван Дейк едва попал в топ-10
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Портал Squawka составил рейтинг величайших центральных защитников в истории АПЛ.

Первое место занял экс-капитан "Челси" Джон Терри. Его многолетний партнёр Рикарду Карвалью оказался седьмым в рейтинге, а легендарная связка "МЮ" Фердинанд-Видич разместились на 2-й и 5-й позиции соответственно.

Из действующих игроков в рейтинг вошли защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Венсан Компани, выступающий за "Андерлехт".

Топ-15 лучших центрбеков в истории АПЛ:

  • 1. Джон Терри ("Челси");
  • 2. Рио Фердинанд ("Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Юнайтед", "КПР");
  • 3. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут");
  • 4. Тони Адамс ("Арсенал");
  • 5. Неманя Видич ("Манчестер Юнайтед");
  • 6. Гари Паллистер ("Манчестер Юнайтед", "Мидлсбро");
  • 7. Рикарду Карвалью ("Челси");
  • 8. Стив Брюс ("Манчестер Юнайтед");
  • 9. Венсан Компани ("Манчестер Сити");
  • 10. Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон", "Ливерпуль").
  • 11. Яп Стам ("Манчестер Юнайтед");
  • 12. Джейми Каррагер ("Ливерпуль");
  • 13. Сами Хююпя ("Ливерпуль");
  • 14. Коло Туре ("Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль");
  • 15. Ледли Кинг ("Тоттенхэм").
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В статье: Венсан Компани Вирджил ван Дейк
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