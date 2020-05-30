Squawka составил рейтинг величайших центрбеков АПЛ. Ван Дейк едва попал в топ-10

Портал Squawka составил рейтинг величайших центральных защитников в истории АПЛ.

Первое место занял экс-капитан "Челси" Джон Терри. Его многолетний партнёр Рикарду Карвалью оказался седьмым в рейтинге, а легендарная связка "МЮ" Фердинанд-Видич разместились на 2-й и 5-й позиции соответственно.

Из действующих игроков в рейтинг вошли защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Венсан Компани, выступающий за "Андерлехт".

Топ-15 лучших центрбеков в истории АПЛ: