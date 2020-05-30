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Squawka составил рейтинг величайших центрбеков АПЛ. Ван Дейк едва попал в топ-10
Из 15 игроков списка лишь двое действующих игроков
Портал Squawka составил рейтинг величайших центральных защитников в истории АПЛ.
Первое место занял экс-капитан "Челси" Джон Терри. Его многолетний партнёр Рикарду Карвалью оказался седьмым в рейтинге, а легендарная связка "МЮ" Фердинанд-Видич разместились на 2-й и 5-й позиции соответственно.
Из действующих игроков в рейтинг вошли защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Венсан Компани, выступающий за "Андерлехт".
Топ-15 лучших центрбеков в истории АПЛ:
- 1. Джон Терри ("Челси");
- 2. Рио Фердинанд ("Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Юнайтед", "КПР");
- 3. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут");
- 4. Тони Адамс ("Арсенал");
- 5. Неманя Видич ("Манчестер Юнайтед");
- 6. Гари Паллистер ("Манчестер Юнайтед", "Мидлсбро");
- 7. Рикарду Карвалью ("Челси");
- 8. Стив Брюс ("Манчестер Юнайтед");
- 9. Венсан Компани ("Манчестер Сити");
- 10. Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон", "Ливерпуль").
- 11. Яп Стам ("Манчестер Юнайтед");
- 12. Джейми Каррагер ("Ливерпуль");
- 13. Сами Хююпя ("Ливерпуль");
- 14. Коло Туре ("Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль");
- 15. Ледли Кинг ("Тоттенхэм").
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