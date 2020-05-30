Лэмпард: Предпочитаю говорить игрокам правду в лицо, честность превыше всего

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих отношениях в лондонском коллективе.

"Я знаю, что будучи главным тренером, каждую неделю расстраиваешь 10-15 своих игроков и принимаешь решения, которым люди не рады и которые люди ставят под сомнение.

Думаю, ты просто должен принять, что это часть твоей профессии, и не заострять на этом внимание. Я стараюсь смотреть шире и думаю, что, если ты будешь честен перед игроками, — что не всегда легко — то они отнесутся с уважением, даже если будут уходить от тебя по коридору в расстроенных чувствах.

Так это чувствовал я, будучи игроком, и я определенно уважал тренеров, которые говорили вещи мне в лицо, даже если порой это становилось плохими новостями для меня", — цитирует Лэмпарда официальный журнал "Челси".