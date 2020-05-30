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Марез: Сити достаточно силён для победы в Лиге Чемпионов

Англия
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Рияд уверен в своей команде

Марез: Сити достаточно силён для победы в Лиге Чемпионов
Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез уверен, что его команда достаточно хороша, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

"Горожане" имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов после того, как выиграли первый матч 1/8 финала в гостях у "Реала" со счетом 1:2.

"Думаю, это хорошее время, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Для этого у нас есть команда, есть главный тренер, есть все, так что это хорошее время.

Я не знаю, лучше ли мы всех, но мы достаточно хороши для победы. Лига Чемпионов — это сложно, каждый хочет ее выиграть, так что это будет большая битва", — цитирует Мареза Manchester Evening News.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рияд Марез
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