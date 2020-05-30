  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легенда и сердце Ливерпуля празднует юбилей. Сегодня Джерраду - 40 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда и сердце Ливерпуля празднует юбилей. Сегодня Джерраду - 40 лет

Англия
(4 голосов)

У победителя Лиги чемпионов 2005 сегодня знаменательный день!

Легенда и сердце Ливерпуля празднует юбилей. Сегодня Джерраду - 40 лет
Новина українською

Стиви Джи исполнилось 40 лет!

Сегодня, 30-го мая, день рождения у одного из лучших полузащитников нулевых, игрока сборной Англии и вечного капитана "Ливерпуля" - Стивена Джеррарда.

Англичанин выступал за мерсисайдский клуб в период с 1998-го по 2015-й год. В составе "Ливерпуля" Стивен провел 710 матчей, в которых забил 186 голов.

В футболке "красных" Джеррард завоевал три Кубка лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА, а также Лигу чемпионов в 2005-м году.

В свою очередь в составе национальной сборной Англии 40-летний хавбек принял участие в 114 матчах.

На закате игровой карьеры Стивен поехал покорять МЛС. Джеррард провел в "Лос-Анджелес Гэлакси" сезон 2015/16.

Родной клуб полузащитника уже поздравил свою легенду.

Также "Ливерпуль" подготовил квиз-тест на знание карьеры Великого футболиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Ливерпуль
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...