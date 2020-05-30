Легенда и сердце Ливерпуля празднует юбилей. Сегодня Джерраду - 40 лет

Стиви Джи исполнилось 40 лет!

Сегодня, 30-го мая, день рождения у одного из лучших полузащитников нулевых, игрока сборной Англии и вечного капитана "Ливерпуля" - Стивена Джеррарда.

Англичанин выступал за мерсисайдский клуб в период с 1998-го по 2015-й год. В составе "Ливерпуля" Стивен провел 710 матчей, в которых забил 186 голов.

В футболке "красных" Джеррард завоевал три Кубка лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА, а также Лигу чемпионов в 2005-м году.

В свою очередь в составе национальной сборной Англии 40-летний хавбек принял участие в 114 матчах.

На закате игровой карьеры Стивен поехал покорять МЛС. Джеррард провел в "Лос-Анджелес Гэлакси" сезон 2015/16.

Родной клуб полузащитника уже поздравил свою легенду.

LEGEND ❤️



Have a great birthday, Stevie ???? pic.twitter.com/yk1rLAFPwV — Liverpool FC (at ????) (@LFC) May 30, 2020

Также "Ливерпуль" подготовил квиз-тест на знание карьеры Великого футболиста.