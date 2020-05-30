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Легенда и сердце Ливерпуля празднует юбилей. Сегодня Джеррарду - 40 лет
У победителя Лиги чемпионов 2005 сегодня знаменательный день!
Стиви Джи исполнилось 40 лет!
Сегодня, 30-го мая, день рождения у одного из лучших полузащитников нулевых, игрока сборной Англии и вечного капитана "Ливерпуля" - Стивена Джеррарда.
Англичанин выступал за мерсисайдский клуб в период с 1998-го по 2015-й год. В составе "Ливерпуля" Стивен провел 710 матчей, в которых забил 186 голов.
В футболке "красных" Джеррард завоевал три Кубка лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА, а также Лигу чемпионов в 2005-м году.
В свою очередь в составе национальной сборной Англии 40-летний хавбек принял участие в 114 матчах.
На закате игровой карьеры Стивен поехал покорять МЛС. Джеррард провел в "Лос-Анджелес Гэлакси" сезон 2015/16.
Родной клуб полузащитника уже поздравил свою легенду.
LEGEND ❤️— Liverpool FC (at ????) (@LFC) May 30, 2020
Have a great birthday, Stevie ???? pic.twitter.com/yk1rLAFPwV
Также "Ливерпуль" подготовил квиз-тест на знание карьеры Великого футболиста.