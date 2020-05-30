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АПЛ не будет рассматривать возможность отмены вылета в Чемпионшип

Англия
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Руководство английской лиги категорически против подобных решений

АПЛ не будет рассматривать возможность отмены вылета в Чемпионшип
Новина українською

Daily Mail сообщает, что руководство АПЛ категорически отрицает любые предложения насчет отмены вылета из Премьер лиги в этом сезоне.

По информации источника, даже, если чемпионат Англии сезона 2019/20 не будет завершен, то итоговые позиции команд в турнирной таблице будут распределены по схеме со средним количеством набранных очков за игру.

Ранее, все 20 клубов АПЛ согласились, что первенство может быть возобновлено 17-го июня.

Напомним, что в СМИ была информация, что аутсайдеры АПЛ хотят, чтобы боссы лиги отменили возможность вылета в Чемпионшип по итогам текущей кампании.

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В статье: Чемпионшип АПЛ коронавирус карантин
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