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АПЛ не будет рассматривать возможность отмены вылета в Чемпионшип
Руководство английской лиги категорически против подобных решений
Daily Mail сообщает, что руководство АПЛ категорически отрицает любые предложения насчет отмены вылета из Премьер лиги в этом сезоне.
По информации источника, даже, если чемпионат Англии сезона 2019/20 не будет завершен, то итоговые позиции команд в турнирной таблице будут распределены по схеме со средним количеством набранных очков за игру.
Ранее, все 20 клубов АПЛ согласились, что первенство может быть возобновлено 17-го июня.
Напомним, что в СМИ была информация, что аутсайдеры АПЛ хотят, чтобы боссы лиги отменили возможность вылета в Чемпионшип по итогам текущей кампании.