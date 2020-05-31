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Финал Кубка Англии может пройти на глазах 20 тысяч зрителей

Англия
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FA всерьёз изучает такой вариант

Финал Кубка Англии может пройти на глазах 20 тысяч зрителей
Новина українською

Запланированный на 1 августа финал Кубка Англии может стать символом возвращения футбола в норму, будучи сыгранным на глазах 20 тысяч фанатов на "Уэмбли".

На текущей неделе FA подтвердила свое намерение полностью завершить розыгрыш Кубка Англии. Четвертьфиналы были назначены на 27-28 июня, полуфиналы — на 11-12 июля, а финал — на 1 августа.

Как стало известно Daily Mirror, футбольная Ассоциация Англии изучает возможность пустить на трибуны "Уэмбли" на финальный матч по 10 тыс. фанатов со стороны каждой из играющих команд.

Это будет возможно только с разрешения властей и только в том случае, если к 1 августа коэффициент распространения коронавируса станет ниже 0.5.

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В статье: Уэмбли (Лондон) Кубок Англии
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